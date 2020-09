Covid a Formia, riaperto il drive in per i tamponi

A Formia ha riaperto i battenti nella mattinata di venerdì, nell’area mercato di via Olivastro Spaventola, il drive in per effettuare i tamponi atti ad accertare l’eventuale contagio da Covid-19.

Nella prima tornata di mercoledì, nei giorni scorsi l’Asl di Latina aveva convocato sul posto circa 110 persone (si attendono ancora gli esiti ufficiali degli accertamenti), mentre nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione e Igiene dell’Azienda sanitaria ne ha invitate 140.

In coda, numerose auto. Le operazioni dovevano iniziare alle 10, ma sono state leggermente differite per via di alcune questioni logistiche a cui è andato incontro il personale sanitario incaricato di giungere in città per il servizio.

A supervisionare l’allestimento del drive in, gli uomini della protezione civile del Ver Sud Pontino.