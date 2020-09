Casi di Covid-19 in città, il sindaco fa il punto sulla situazione: 17 positivi

Dal Comune di Formia il punto sui casi di Covid-19 “Stiamo ricevendo dalla Asl – fa sapere il sindaco Paola Villa – i primi dati relativi ai tamponi effettuati in questi giorni. 94 i tamponi refertati fino ad ora su 137 totali ( tamponi eseguiti presso il Drive in di mercoledì 16 settembre e altri eseguiti a domicilio), di questi 17 positivi, 3 da ripetere perché non attendibili, 74 negativi.

Attendiamo nelle prossime ore i risultati definitivi e di avere più informazioni sulle persone positive per poter comunicare il numero preciso di tutti coloro che appartengono alla nostra comunità. Come di consueto man mano che arrivano i referti, stiamo contattando tutte le persone risultate positive della lista dell’Asl.

Per tutti coloro che sono in quarantena qualora avessero qualsiasi tipo di necessità possono scrivere alla mail sindaco@comune.formia.lt.it

Ricordiamo a quanti hanno eseguito il tampone di restare in quarantena per 14 giorni anche se il referto risulta negativo.

Rispettando le regole riusciremo ad superare insieme il momento di difficoltà”