Valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici, il corso

Avrà inizio il 1° ottobre alle ore 18.00 presso lo storico Palazzo de Vio a Gaeta, la terza edizione del corso di formazione “Al Tempio”, realizzato dall’associazione Ante Omnia con il contributo dell’8×Mille alla Chiesa cattolica e la supervisione del direttore dell’ufficio BCE dell’arcidiocesi di Gaeta don Gennaro Petruccelli. In continuità con le edizioni precedenti, il corso costituisce un importante momento di formazione, sensibilizzazione e conoscenza critica del ricchissimo patrimonio culturale presente nel comprensorio del Golfo di Gaeta.

La giornata inaugurale sarà aperta dai saluti dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, a cui farà seguito l’intervento del prof. don Lorenzo Cappelletti, docente di storia della Chiesa e iconologia, dal titolo: “Il magistero della Chiesa sulle immagini, lettura cristiana di un’opera d’arte”. Successivamente, si alterneranno quali docenti, professionisti ed esperti delle materie umanistiche che da anni approfondiscono i temi legati alla storia e alla cultura ecclesiastica del territorio gaetano: lo storico e archivista don Gennaro Petruccelli, le restauratrici Maria Grazia Bottoni e Gabriella La Scala, e gli scrittori Jason Forbus e Filippo di Cuffa, lo storico locale Lino Sorabella.

Don Gennaro Petruccelli, direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici afferma: “È un ulteriore passo verso la creazione di un movimento di formazione e valorizzazione competente del nostro patrimonio artistico e culturale. Con il sostegno della CEI abbiamo la possibilità di attivare energie giovanili e nuove idee per mostrare gli artistici luoghi di culto della nostra Arcidiocesi, unendo alle preminenti esigenze di culto, l’accoglienza di turisti e visitatori del nostro ricchissimo territorio. In un angolo d’Italia che è stato crocevia di molti degli snodi più importanti della nostra storia, sentiamo la responsabilità di offrire, accanto alla straordinaria bellezza paesaggistica del Golfo, un valido accompagnamento alla scoperta delle meraviglie dell’arte”.

Giovanni De Meo, Presidente di Ante Omnia: “Per noi è un’occasione preziosa. La squadra giovane ed entusiasta per servire al meglio il Progetto “Al tempio. Ringrazio l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e don Gennaro Petruccelli, per la fiducia riposta nella nostra Associazione”.

Il corso è riconosciuto dall’Ufficio scolastico regionale come “Aggiornamento per Docenti IRC” e come “Convegno con diritto di esonero dal servizio scolastico”. Nel rispetto della normativa in materia sanitaria, il corso è aperto in presenza ad un numero massimo di 20 partecipanti.

Per iscriversi, occorre compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.arcidiocesigaeta.it/beniculturali ed inviarlo via e-mail all’indirizzo prenotazioni@anteomnia.it.

Per informazioni: associazione Ante Omnia 350 5375589 – info@anteomnia.it.