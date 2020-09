Settimana europea della Mobilità a Latina: tutte le iniziative

“Il Comune di Latina aderisce alla 19esima edizione della Settimana Europea della Mobilità (in programma dal 16 al 22 settembre), vero e proprio appuntamento fisso per la nostra città che anche quest’anno dimostra tutto il suo impegno in favore della sostenibilità lanciando un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.

“Per l’edizione 2020 – dichiara l’Assessore a Mobilità e Trasporti Dario Bellini – abbiamo allestito un programma corposo di iniziative che inizialmente erano state fissate per sabato 19 settembre.

Abbiamo deciso di spostare tutto di una settimana perché, come sapete, con l’attacco subìto dai sistemi informativi del Comune nella notte tra il 7 e l’8 settembre, abbiamo perso per diversi giorni la piena operatività del Servizio e quindi, per poter organizzare tutto al meglio, si è scelto di spostare il programma al sabato successivo, 26 settembre. Sarà comunque una giornata coinvolgente e in linea con il tema di questa edizione, cioè “Emissioni zero, mobilità per tutti”.

Inizieremo alle ore 11 in piazza del Popolo con la presentazione del nuovo servizio di sharing di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita. Nel pomeriggio, alle 16, sempre in piazza del Popolo, tutti gli attori legati ai servizi comunali di Mobilità presenteranno proprie iniziative: dal trasporto pubblico locale, al car sharing elettrico, al rinnovato servizio di sosta, fino appunto alla micromobilità elettrica.

Sarà allestito anche un gazebo del Servizio Mobilità del Comune per fornire ai cittadini informazioni e materiali utili riguardanti il “Piano della Mobilità dolce e della Micromobilità”.

Domenica 27 settembre, inoltre, ripeteremo la bellissima iniziativa “Domenica Sportiva”, già sperimentata con successo nel maggio scorso. Dalle ore 8 alle ore 19, sarà chiuso al traffico di auto e motoveicoli il tratto di lungomare che va da Capoportiere fino a Rio Martino, così da poter trascorrere una giornata festiva all’insegna dello sport e dell’attività motoria, ma anche della natura e del benessere. Sarà questa la prima di una serie di “Domeniche Sportive” la cui calendarizzazione sarà comunicata nelle prossime settimane”.