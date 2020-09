Referendum, la nota del Comitato per il “no” di Formia

Referendum, leggiamo e pubblichiamo la nota del Comitato per il no di Formia con le adesioni:

“Perché il nostro voto conta: essendo un referendum costituzionale non c’è il quorum (l’obbligo della maggioranza più uno degli aventi diritto al voto), quindi nessun voto andrà disperso e potrà determinare la vittoria del NO Perché è una partita aperta: già nei referendum del 2006 e del 2016 un’ampia maggioranza di cittadini impedì, tra le altre cose, la riduzione dei parlamentari e la liquidazione del Senato.

Perché è in gioco la rappresentanza politica: diminuendo il numero dei parlamentari cresce la distanza di questi dai cittadini e dal territorio. Se vincessero i Sì l’Italia scenderebbe all’ultimo posto dei 27 Stati membri dell’Unione europea nel rapporto fra deputati e abitanti Perché è in discussione la funzione del Parlamento: non è vero che in pochi si lavora meglio; riducendo del 37% i parlamentari si consegna il lavoro delle commissioni a pochissimi membri di pochi partiti; in questo modo non si tagliano solo i parlamentari ma si taglia il parlamento ledendo il suo lavoro legislativo e di controllo sull’operato del governo, aumentando spese certe per assunzioni di personale che dovrà affiancare il lavoro dei parlamentari. Perché la democrazia è un bene supremo: non si può barattare un risparmio ridicolo, visto che sarebbe dello 0,007 del bilancio statale ovvero 1,35 euro per cittadino (un caffè all’anno), con una mutilazione certa del diritto d’ogni cittadino di esprimersi ed essere rappresentato.

Comitato NO Referendum-Formia

