La XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni assegna i primi marchi De. Co.

“Entra finalmente nel vivo il progetto della XIII Comunità Montana Lepini – Ausoni per la promozione e tutela dei prodotti tipici ed artigiani locali.

Con il marchio De.Co. – Denominazione di origine Comunitaria, infatti l’Ente montano intende tutelare e valorizzare le attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali, promuovendo l’immagine del territorio attraverso l’assegnazione del marchio, che attribuisce un’identità territoriale ai prodotti tipici dei paesi afferenti alla XIII Comunità Montana.

Lo scorso 8 settembre, infatti, si è riunita per la prima volta la Commissione per la valutazione delle richieste di assegnazione del Marchio De.Co., composta dalla dottoressa Vanessa Eramo, esperta per il settore agro – alimentare, con funzioni di Presidente, Tommaso Iacoacci, esperto per il settore gastronomico locale e Fulvio Macera, esperto per il settore commerciale.

Le prime aziende a cui è stato assegnato il Marchio De.Co. per i prodotti tipici – sezione enogastronomia – sono:

Reggiani Srl , Prosciutto di Bassiano (Bassiano),

, Prosciutto di Bassiano (Bassiano), Le Cantine di Via Giardini , Pecorino Monte Niro (Roccagorga),

, Pecorino Monte Niro (Roccagorga), Le Cantine di Via Giardini , Pecorino Montagnolo (Roccagorga),

, Pecorino Montagnolo (Roccagorga), Le Cantine di Via Giardini , Presciutto della Rocca (Roccagorga),

, Presciutto della Rocca (Roccagorga), Agricor di Pamela Cordaro , Lumache (Prossedi),

, Lumache (Prossedi), Gastronomia Neroni Srl , Conserve (Priverno),

, Conserve (Priverno), Leopan , Pane cotto a legna (Rocca Massima),

, Pane cotto a legna (Rocca Massima), Antica Norba, Museo del Cioccolato (Norma).

Per la sezione prodotti dell’artigianato sono:

Liuteria di Marco Castegini , Strumenti ad arco (Bassiano),

, Strumenti ad arco (Bassiano), Laboratorio artistico di Vito Torcolese, Vetrate e mosaici (Bassiano).

“Questo progetto è nato per mettere in risalto tutte le produzioni dell’enogastronomia, dell’artigianato e culturali in grado di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta”, questo il commento del Commissario Straordinario Liquidatore dell’Ente Onorato Nardacci che ha sempre creduto nel valore dell’iniziativa.

Le eventuali richieste di attribuzione del Marchio De. Co. possono essere inoltrate compilando il modello apposito allegato al regolamento, scaricabile dal sito della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Ausoni: www.13cmlepini.it, nella sezione Marchio De.Co. ed inviate all’indirizzo di posta elettronica info.deco13cm@gmail.com.

Si può esprimere richiesta di assegnazione del Marchio De.Co. anche per iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica”.