Casi di Covid-19 a Formia, il sindaco Villa fa il punto della situazione

Covid-19 in città il sindaco di Formia, Paola Villa fa il punto della situazione. “Ieri sera – si legge in un post pubblicato dal sindaco sulla sua pagina Facebook – un nuovo caso positivo, presente nel bollettino odierno della Asl. Già sappiamo che oggi abbiamo un altro caso positivo. Entrambi questi casi hanno come link epidemiologico l’imprenditore formiano e la sua azienda.

Questi due casi sono legati a tamponi domiciliari fatti nelle giornate di lunedì e martedì. Non ci sono gli esiti dei tamponi effettuati ieri presso il Drive in temporaneo. Nella giornata odierna, il Dipartimento di Prevenzione e Igiene della Asl, ha convocato altre 140 persone per il drive in di domani alle ore 10.00.

Sarà nostra premura aggiornare su tutte le notizie e i risultati ufficiali comunicati direttamente dalla Asl”.