Impiccato al porto commerciale, drammatico rinvenimento a Formia

Drammatico quanto macabro rinvenimento, mercoledì pomeriggio, a Formia. Presso il porto commerciale, al molo Vespucci, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, impiccato a uno degli ormeggi destinati alle navi da crociera.

Dopo la scoperta, una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono portati i sanitari del 118, constatando come ormai non ci fosse più nulla da fare. A seguire, sono giunti carabinieri, polizia e gli uomini della Capitaneria di porto per tutti gli accertamenti del caso. Con tutta probabilità, si tratta di un gesto estremo.

Da quanto si apprende, la salma appartiene a un anziano del posto, un 79enne ex imprenditore. A recuperarla, personale della Guardia costiera.