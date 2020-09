Furto ed inosservanza del foglio di via: donna denunciata

Nella giornata di martedì, a Fondi, nell’ambito di attività di controllo del territorio, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno identificato e deferito all’autorità giudiziaria una 53enne di Pontecorvo.

Nello specifico, nel pomeriggio, la donna mentre si trovava in via Torre si è impossessata del marsupio di un extracomunitario, contenente vari documenti e un paio di occhiali da sole, successivamente rinvenuti in seguito a una perquisizione e restituiti all’avente diritto.

Durante gli accertamenti, è inoltre emerso che la 53enne si trovava in città violando le prescrizioni imposte da un foglio di via obbligatorio di tre anni, emesso nei suoi confronti dalla Questura di Latina.