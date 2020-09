Casi di Covid-19 e ordinanze, l’intervista al sindaco Villa (video)

Qual è la situazione rispetto il Covid-19 in città? A fornire delucidazioni è stato il sindaco Paola Villa nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi. Un momento per fare chiarezza dopo le bufale circolate nelle ultime ore smentite anche dalla Regione Lazio, ma non solo. Oggi sono state emesse due ordinanze con cui viene disposta la chiusura temporanea di due attività per sanificazione. Si tratta della “Purificato Srl” e de “La Sirena Srl”. Gli stessi titolari avevano avvisato delle chiusure temporanee si tratta semplicemente della prassi da seguire quando vengono riscontrati casi di covid come già accaduto per decine di attività in tutta la provincia. Riportiamo l’intervista video al sindaco di Formia Paola Villa: