Casi di Covid-19 a Gaeta, l’intervista al sindaco Mitrano (video)

Covid-19, sui nuovi casi di Gaeta interviene il sindaco Mitrano che fa il punto della situazione. Il primo cittadino plaude alle realtà imprenditoriali del territorio in cui sono stati registrati dei casi e che immediatamente hanno avviato tutte le procedure anche per informare la popolazione e non soltanto quanto previsto dalla Asl. Quindi l’appello ai cittadini a rispettare tutte le norme per il contenimento del Covid-19. Riportiamo l’intervista video al sindaco Mitrano: