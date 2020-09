Covid, positivi il titolare della Purificato Srl e un dipendente

nota stampa, pubblicata sulla sua pagina Facebook. Circostanze, queste, peraltro confermate dalla stessa azienda . Da dove per sgombrare il campo da informazioni distorte, errate o totalmente inventate sull’accaduto lunedì pomeriggio si è affidata a una

“Anche noi siamo rimasti spiazzati da quanto avvenuto e ci preme fare un po’ di chiarezza”, spiegano dalla Purificato Srl. “Innanzitutto vi informiamo che Gianni Purificato è ricoverato allo Spallanzani ma gode di buona salute e sta mandando avanti l’azienda ‘virtualmente'”.

A seguire, dall’azienda ripercorrono punto per punto i fatti. “In quest’ultima settimana abbiamo avuto in azienda dei casi influenzali, niente che potesse far pensare al Covid-19, inoltre l’esame sierologico effettuato era risultato negativo.

Tra gli influenzati anche Gianni Purificato, che sabato 12 settembre a causa della febbre elevata e per misura precauzionale si è fatto ricoverare. In ospedale è stato sottoposto al tampone che è poi risultato positivo. Tampone risultato positivo anche per un altro dipendente che aveva febbre alta.

I casi di Covid-19 al momento sono due. Sono state prontamente allertate le autorità sanitarie e disposta la chiusura dell’azienda (che sarà sottoposta a sanificazione) e delle altre aziende satelliti.

I dipendenti – specificano dalla Purificato – sono tutti a casa in attesa di essere sottoposti a tampone e come già comunicato dal sindaco Paola Villa nella giornata di mercoledì mattina sarà attivo un Drive in per effettuare i tamponi, in modo da ridurre le tempistiche ed avere nel minor tempo possibile il quadro esatto della situazione”.