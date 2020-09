Accoltellamento a Terracina in pieno centro, arrivano due arresti

La notizia di ieri, con tanto di testimonianza fotografica ha letteralmente fatto il giro non solo dei media locali. Un accoltellamento in pieno centro che ha visto finire a terra in preda al dolore un 51enne di Roma.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri a seguito delle indagini, a finire agli arresti sono state “due donne del posto, rispettivamente una 39 enne ed una 47 enne“.

Queste, sempre secondo le indagini, “alle 15 circa, in quella via roma, armate di coltello, al culmine di una lite sorta per futili motivi con un 51 enne di Roma, lo colpivano tre volte al torace, provocandogli lesioni al fegato e all’addome. Il malcapitato, tempestivamente soccorso e trasportato presso il locale ospedale, veniva ricoverato in prognosi riservata. Rinvenuti e sequestrati i due coltelli, mentre le arrestate sono state associate presso la casa circondariale di Roma Rebibbia”.