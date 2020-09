Raccolta fondi per ricostruire lo Splash, anche il nuotatore Rosolino in prima linea

Continua ad arrivare da ogni dove, la solidarietà per lo “Splash” di Spigno Saturnia, il complesso comprendente piscine e parco acquatico (ma non solo) distrutto da un incendio nei giorni scorsi.

Dopo la società di pallanuoto Roma Vis Nova, Anche il noto nuotatore napoletano Massimiliano Rosolino, che tra le numerose medaglie vanta tra l’altro oro ai Giochi olimpici e ai campionati mondiali, sta cercando di contribuire per quanto possibile alla ricostruzione della struttura del Sud pontino: “Vi prego date visibilità al nostro Splash”, ha scritto sulla propria pagina Facebook, rilanciando la raccolta di fondi avviata sulla piattaforma GoFundMe. In tre giorni sono stati donati oltre 22mila euro, con l’obiettivo di arrivare alla soglia dei 500mila, necessari per avviare innanzitutto le operazioni di bonifica dell’area. A seguire, si spera di veder risorgere lo Splash dalle ceneri.

Per dare il proprio contributo alla raccolta fondi, ma anche solo per condividere il link con i propri contatti, CLICCA QUI.

IL VIDEO DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO