Efficientamento energetico: altri 110 lampioni a led tra Cori e Giulianello

Prosegue l’opera di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del territorio comunale, già avviato lo scorso anno dall’amministrazione con l’installazione di oltre un centinaio di punti luce a led sia a Cori – contrada Insito, via Sotto le Mura (ex Impero), via degli Artigiani e via del Colle – che a Giulianello – via della Stazione e via dei Lecci.

La Giunta ha infatti approvato in questi giorni il progetto definitivo ed esecutivo fatto redigere dall’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Cori e avente ad oggetto il secondo lotto di lavori per la sostituzione con lampade a led di altri 110 lampioni stradali in altre tre diverse strade della città, accompagnata da piccole manutenzioni ove necessarie.

L’intervento partirà a breve e riguarderà via Roma e via Annunziata, a Cori; via Velletri-Anzio, I tronco (Fontanaccia-rotatoria) e II tronco (rotatoria-campo sportivo), a Giulianello. L’investimento complessivo ammonta a 90mila euro, finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del decreto legge 30 aprile 2019 numero 34, recante ‘Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’

“Un piano che puntiamo a portare avanti perché contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale e la vivibilità del paese, grazie alla maggiore visibilità offerta dalla tecnologia a led, con tutti i suoi vantaggi legati all’ecosostenibilità: il risparmio energetico fa bene, innanzitutto, all’ambiente ed anche al bilancio dell’ente, con bollette più leggere”, spiegano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani.