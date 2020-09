Lutto alla Prefettura di Latina, scompare Antonio Luigi Quarto

La notizia ha presto fatto il giro delle Istituzioni e si moltiplicano i messaggi di cordoglio.

Il dottor Antonio Luigi Quarto, già Capo di Gabinetto della Prefettura di Latina che attualmente ricopriva la carica di Dirigente dell’Area IV – Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo era molto conosciuto in gran parte della Provincia – e in particolar modo a Latina – proprio per gli incarichi che aveva ricoperto.

Immediate le condoglianze di diverse Amministrazioni comunali come quella di Latina presieduta da Damiano Coletta e quella di Sabaudia guidata da Giada Gervasi.