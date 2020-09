I pendolari di Minturno e i timori per il distanziamento sui mezzi pubblici

La denuncia arriva dal movimento Minturno Libera che esprime perplessità in questo mese di settembre in cui ripartono anche le scuole. Il timore è tutto legato alla possibilità che, con l’aumentare dei viaggiatori possa venir meno il distanziamento sociale, misura principe per evitare il contagio da Covid-19 e già ridotta sui mezza pubblici.

Come ricordano anche nella nota, infatti, adesso i mezzi pubblici possono riempirsi fino ad un massimo dell’80% della capienza. Cifre che preoccupano i pendolari, però.

Ma da Minturno Libera arrivano anche le proposte per far fronte al problema: aumentare le corse dei treni o far fermare anche quelli che solitamente non fermano in quel di Minturno.