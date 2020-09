Benacquista Basket Latina, tutto pronto per la nuova stagione

Dopo aver completato le visite mediche di routine nella giornata di martedì, gli atleti della Benacquista Assicurazioni Latina Basket hanno preso parte al primo allenamento della stagione 2020/21 nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre. Capitan Raucci e compagni (con l’esclusione di Jaren Lewis che, per problemi burocratici dell’Ambasciata, arriverà in Italia nei prossimi giorni) si sono riuniti al PalaBianchini e hanno iniziato la preparazione seguendo le indicazioni del preparatore fisico Marco Ranalli. La voglia di tornare in campo era davvero tanta sia per i giocatori, che per lo staff e ritrovarsi sul parquet ha creato subito una bella atmosfera.

C’è grande fermento in casa nerazzurra, viste le novità emerse in questi ultimi giorni. Dopo l’ufficializzazione delle partite di Supercoppa, il primo appuntamento ufficiale del campionato di Serie A2 Old Wild West, che vedrà i nerazzurri impegnati domenica 11 ottobre in casa con Scafati, e nelle due domeniche successive nelle trasferte di San Severo e Napoli, questa mattina la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota anche la composizione della prima giornata della regular season in programma per domenica 15 novembre alle ore 18:00. Nella giornata di giovedì, la Lnp renderà noto il calendario completo della regular season.

Altra novità di questa stagione, la diversa composizione dei gironi non più divisi tra Est e Ovest, ma tra Verde (14 squadre) e Rosso (13 squadre). La Benacquista, inserita nel Girone Rosso insieme a Eurobasket Roma (con campo di gioco a Cisterna di Latina), Stella Azzurra Roma (con campo di gioco a Veroli) Npc Rieti, Napoli, Scafati, Chieti, San Severo, Ferrara, Cento, Forlì, Ravenna e Pistoia, esordirà anche in questo caso tra le mura amiche del PalaBianchini affrontando nuovamente la compagine campana della Givova Scafati, definita da tutti una delle squadre più forti del girone.