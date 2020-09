Al via gli Internazionali di Tennis, anche il pontino Zeppieri alle qualificazioni

Il giovane tennista di Latina Giulio Zeppieri prova l’assalto al tabellone del torneo più prestigioso di tennis italiano.

Negli Internazionali Bnl d’Italia più strani dell’epoca contemporanea, sia perché si prevede un Foro Italico senza pubblico, sia perché giocati a settembre contrariamente al solito maggio per via del Covid, un pontino si gioca un posto tra i grandi.

Giulio Zeppieri, infatti, ha ottenuto una wild card per entrare nel tabellone principale. Intanto sabato è in campo sulla terra rossa di Roma per le qualificazioni.