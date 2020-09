Vasto incendio allo “Splash” di Spigno – VIDEO e FOTO

Un pomeriggio di fiamme e paura, a Spigno Saturnia. Intorno alle 15 di oggi, mercoledì, è divampato un poderoso incendio presso lo “Splash”, complesso comprendente un parco acquatico, piscine, una palestra e una pizzeria.

Le fiamme, che hanno sprigionato una nuvola di fumo nero che ha invaso l’intera area circostante, si sono sprigionate per cause ancora in corso di accertamento, bruciando la copertura della struttura e parte degli interni.

Sul posto, oltre a diverse squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile, al lavoro per cercare di limitare i danni e per evitare che il rogo si espandesse ulteriormente, si sono portati i carabinieri e gli agenti della polizia di Stato.

A PAGINA 2 – ALTRI VIDEO

A PAGINA 3 – FOTO

Pagina: 1 2 3