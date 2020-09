Riapertura delle scuole, interviene l’assessore Proietti

Scuole, in vista dell’apertura interviene l’assessore Gianmarco Proietti “Il Comune di Latina ha mostrato grande coraggio e senso di servizio aprendo i centri estivi in completa sicurezza durante l’estate. Abbiamo conseguentemente impegnato tutte le risorse possibili (arrivate anche solo a fine luglio) per mettere in sicurezza gli istituti scolastici, coordinando il servizio ambiente, i trasporti, le manutenzioni, il servizio mensa per garantire il diritto allo studio in sicurezza. In questi giorni riapriamo anche i nidi. Ora ci aspettiamo uguale coraggio dagli organi sovraordinati per una comune presa di responsabilità.

Siamo vicini ai dirigenti scolastici che si stanno caricando di un lavoro di organizzazione immenso, come pure ai genitori preoccupati dei rischi che comunque correremo.

Continuiamo a voler cercare di lavorare insieme, enti locali, Provincia, Regione e Ministero dell’Istruzione, consapevoli che l’apertura delle scuole è un passaggio rischioso ma necessario. Per questo si deve fare tutti insieme, per questo abbiamo invitato di nuovo tutti i Sindaci della provincia per una soluzione condivisa, ascoltando prima di tutto i dirigenti scolastici”