Covid in provincia di Latina, boom di contagi: 35 nuovi positivi

Rispetto alla giornata di martedì, come reso noto dall’Asl, in provincia di Latina si registrano ben 35 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna (1), di Cori (2), di Formia (4), di Latina (9), di Maenza (1), di Norma (1), di Roccagorga (1), di Rocca Massima (1), di Sezze (3) e di Terracina (6). Si comunicano anche 2 casi positivi, non residenti in provincia. Non si registrano nuovi decessi.

Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi, si raccomanda l’utenza di munirsi di ricetta dematerializzata, ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione.

“Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”, sottolineano dall’Azienda sanitaria. “Inoltre si raccomanda di rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa dell’esito del tampone“.

Ricapitolando i numeri provinciali complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria: Casi 876; Prevalenza 15,23; Guariti 556; Deceduti 37; Positivi 283, di cui 233 a domicilio.

Legenda: Casi misura il numero di casi positivi riscontrati, tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni della Provincia di Latina, dall’inizio dell’emergenza; Prevalenza misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti; Guariti evidenzia il numero di cittadini, originariamente positivi, che sono risultati negativi per due tamponi consecutivi e clinicamente guariti; Deceduti misura il numero di decessi di cittadini residenti in Provincia indipendentemente dalla struttura di cura; Positivi rileva il numero dei pazienti che, allo stato, risultano ancora positivi e in carico al sistema sanitario; di cui a domicilio misura quanti dei pazienti attualmente positivi risulta essere in cura presso il proprio domicilio.