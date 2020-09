Auto a fuoco nel parcheggio di largo Paone

Un improvviso incendio a distruggere due auto in sosta. Il rogo è divampato nel pomeriggio di mercoledì – erano circa le 17.30 – nel centro urbano di Formia, all’interno del parcheggio di largo Paone, avvolgendo completamente nell’arco di non molto un’utilitaria, per poi allargarsi a una macchina a fianco.

Ne sono scaturite fiamme altissime, come anche la colonna di fumo nero alzatasi dall’area in questione. Ancora da chiarire, in attesa degli accertamenti di chi di dovere, le cause alla base dell’incendio. Prima di tutto, via alle operazioni di spegnimento, effettuate dai vigili del fuoco. Ad essere distrutte, una Volkswagen Polo e una Peugeot 206.

