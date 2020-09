Anziana morta in casa a Formia, è giallo: si indaga

Un macabro rinvenimento che al momento lascia aperti diversi interrogativi. La scorsa notte un’anziana residente a Formia è stata rinvenuta priva di vita all’interno del suo appartamento, situato in via degli Archi. E la Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Marina Marra, con le indagini sul campo affidate agli agenti del Commissariato locale. Contestualmente, sulla salma della donna – una 70enne che viveva sola – è stata disposto l’esame autoptico, che dovrà chiarire le cause della morte.

Dai primi accertamenti esterni, il cadavere non presenterebbe segni evidenti di violenza o lesioni da aggressione, facendo ipotizzare un decesso per cause naturali. Ma un particolare su tutti ha fatto propendere l’autorità giudiziaria per l’avvio degli accertamenti, quantomeno per non lasciare nulla di intentato: la casa appariva a soqquadro. Abbastanza per non escludere, al momento, alcuna ipotesi alternativa a quella di un malore fatale.