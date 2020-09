Viabilità e opere pubbliche, l’intervento del sindaco Villa (Video)

Opere pubbliche e viabilità, il sindaco di Formia, Paola Villa fa il punto della situazione. “Presso il Comune di Formia – si legge sulla pagina Facebook del sindaco – si è tenuta una riunione tecnico-operativa, con i tecnici incaricati dal Comune, il dirigente del Settore Opere Pubbliche Ing. Fracassa e il responsabile Astral, per fare il punto sulle indagini strutturali relative al ‘viadotto Ospedale’ lungo la Flacca SR213.

Dalla riunione emergono due quadri: uno riguarda le prove di carico del tratto di Flacca interessato, che si svolgeranno nella notte tra il 14 e il 15 settembre, sarà indispensabile pertanto interdire il transito a tutte le categorie di traffico dalle ore 22.00 del 14 fino alle 4.00 del mattino del 15 settembre; l’altro riguarda il viadotto ‘darsena la Quercia’ dove si sono avviate una serie di indagini strutturali, che in questi giorni andranno approfondite, Pertanto in questi giorni si proseguirà ad attuare un ulteriore restringimento della carreggiata, dove attualmente sono già presenti i new jersey, come prescritto dai Vigili del Fuoco, consentendo il doppio senso di marcia, slitterà la chiusura/interdizione al transito dei veicoli al di sopra delle 24 tonnellate, per non alterare le indagini in atto. Sarà premura e dovere continuare a mantenere alta l’attenzione sul tratto di strada interessato, perché necessario di notevoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la sicurezza di tutti”.

Riportiamo l’ intervista video: