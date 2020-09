Scuola, rimborso dei buoni pasto: le informazioni

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 18/05/2020 si rende noto che è possibile procedere alla richiesta di rimborso dei buoni pasto acquistati e non utilizzati, per i genitori degli alunni che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e primaria, ovvero che, per altre ragioni, non usufruiranno più del servizio.

La richiesta deve essere redatta utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.comune.cisterna-di-latina.latina.it, nella sezione “Modelli e domande” oppure può essere ritirato presso l’ufficio Protocollo nel palazzo Comunale in Via Zanella n. 2 nei seguenti giorni:

– Lunedi, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00;

– Martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30

La domanda, debitamente compilata con allegati i buoni non utilizzati, potrà essere presentata al Comune, entro il 28 settembre, con le seguenti modalità:

– Consegna a mano all’ufficio Protocollo nei giorni e orari sopra detti;

– Invio tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire all’indirizzo Comune di Cisterna di Latina, Via Zanella 2, Cisterna di Latina 04012. Ai fini del calcolo dell’importo spettante quale rimborso, l’ufficio verificherà – oltre il numero dei buoni restituiti – il totale del credito residuo registrato sul “portale genitore” del sistema informatico Appnet.

Inoltre, per tutti gli altri alunni che continueranno ad usufruire del servizio di refezione scolastica, si riconosce la validità del buono pasto e quindi, l’utilizzabilità per l’anno scolastico 2020/2021.