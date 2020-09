Più contatto con i cittadini, l’iniziativa di Fondi Vera via Facebook

“Da ieri pomeriggio a Venerdì 18 Settembre, ogni giorno alle ore 18, il nostro Candidato Francesco Ciccone Sindaco risponderà alle domande degli Elettori in Diretta sulla Pagina Facebook di Fondi Vera. Vogliamo che il contatto con i Cittadini sia non più un optional ma un’opportunità concreta, anche per chi non riesce a partecipare ai nostri incontri pubblici, anche per chi non può allontanarsi da casa o dal luogo di lavoro.

Con questo spirito Francesco si intratterrà virtualmente con tutti coloro che vorranno scambiare opinioni e porre quesiti. Ma ovviamente nel corso di questa settimana non mancheranno gli appuntamenti pubblici.

Continua a pieno ritmo il nostro tour in Città, per ascoltare la voce della gente di Fondi, le sue speranze, le proposte, le aspettative. Domani, Mercoledì 9 Settembre, alle ore 20.30, torneremo a Selvavetere. Fondi Vera ed il suo Candidato Francesco Ciccone Sindaco incontreranno i Cittadini in Via Ponte Baratta II, 3.

Giovedì sera, alle ore 19.30, Fondi Vera ed il suo Candidato Francesco Ciccone Sindaco incontreranno i Cittadini presso l’Associazione “Il Lago e il Cavallo”, a due passi dalla Macchina Vecchia di Pantano, simbolo di sprechi ed occasioni mancate.

Venerdì 11 Settembre, alle ore 19, in Piazza Municipio, il nostro Candidato Sindaco prenderà parte con piacere ad un nuovo confronto con gli altri Candidati alla carica di primo cittadino. Sabato 12 e Domenica 13 saremo nuovamente nel cuore del Centro Storico con un Gazebo informativo e trascorreremo la giornata di Domenica sulle sponde del Lago di Fondi, presso il “Raddotto Canoa Club”, con un “Orange Party” aperto ad amici e sostenitori che vorranno conoscerci meglio.

Dal confronto con la Città vogliamo trarre ogni giorno proposte, idee, consapevolezze. Convinti che, oggi più che mai, ci sia bisogno di ripartire dal basso, dal coinvolgimento di ogni nostro concittadino, attraverso forme di partecipazione e ascolto che restituiscono credibilità alla Politica. Questo è il nostro modo di vivere l’Amore per Fondi. Vi invitiamo a partecipare, perchè questi appuntamenti sono per noi fondamentali e desideriamo far sì che tornino ad essere qualcosa di “normale”, come auspichiamo sia costante il dialogo tra Cittadini e rappresentanti istituzionali, Associazioni e Comitati”.

(foto Vincenzo Bucci)