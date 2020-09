Elezioni, cinque candidati di Parisella definitivamente fuori

Cinque candidati definitivamente fuori dalla prossima competizione elettorale a Fondi.

A dover rinunciare all’aspirazione di un posto come consigliere comunale sono Adriana Giovanna Buonaugurio, Mario Venditti, Giovanni Fallovo, Marialuisa Fiore e Lucia Matita, tutti della lista “Riscossa Fondana”, una delle liste a sostegno del candidato sindaco Luigi Parisella.

L’ex primo cittadino, in precedenza alla guida della città con il centrodestra, è di nuovo sceso in campo con un raggruppamento appunto di civiche, ma una serie di errori al momento della presentazione delle liste lo costringono a perdere alcuni candidati.

Gli appelli dei cinque aspiranti consiglieri sono stati respinti dal Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada hanno avallato, come già avevano fatto i loro colleghi del Tar, le scelte compiute dalla Prefettura di Latina.

La Commissione elettorale ha rilevato per Venditti e Buonaugurio che la dichiarazione di accettazione della candidatura era incompleta perché priva del riferimento alla lista di presentazione.

Per gli altri tre non sono invece state ritenute valide le dichiarazioni di accettazione “in quanto autenticate senza indicazione delle modalità di identificazione”.