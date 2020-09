Covid-19, registrati 5 nuovi casi rispetto alla giornata di ieri

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 5 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Formia (3) e di Latina (2). Si comunicano anche 2 casi positivi, non residenti in provincia. Non si registrano nuovi decessi.

LA TABELLA: Casi 841 – Prevalenza 14,62 – Guariti 556 – Deceduti 37 – Positivi 248 – di cui a domicilio 200

Dalla Asl di Latina fanno sapere che al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei

tamponi, si raccomanda l’utenza di munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL.

Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.