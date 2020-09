Taglio dei parlamentari, Il confronto a distanza tra i comitati referendari

“Il 20 e 21 settembre non si vota soltanto per eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale a Fondi. Il 20 e 21 settembre c’è anche il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari”. Con queste parole l’associazione di cultura politica Obiettivo Comune lancia il confronto, seppur a distanza, tra le posizioni dei due comitati nazionali del No e quello del Sì sul taglio dei parlamentari.

Dopo il successo del confronto tra i candidati a sindaco di Fondi, il dibattito sul tema caldo della rappresentanza e della modifica – seppur numerica – della Costituzione.

Doppio appuntamento. Si parte quest’oggi, 7 settembre alle 19.30 con il comitato “NOstra” e la posizione del responsabile organizzativo del comitato Giuseppe De Ruvo. Si replica alla stessa ora mercoledì 9 settembre con il presidente comitato de “Il Sì delle Libertà” Pietro Paganini.