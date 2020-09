Su un trattore per la pulizia della strada, gli cade addosso un palo: grave 82enne

È quanto sarebbe accaduto nella mattinata di domenica a Cisterna di Latina. Come riportato anche dal quotidiano Latina Oggi, l’82enne si trovava a bordo di un trattore per la pulizia del bordo della strada in un tratto periferico di Cisterna.

Non è dato sapere ancora per quale motivo, fatto sta che un grosso palo sarebbe caduto addosso all’uomo provocandogli varie ferite. Immediato l’intervento da parte del 118 che hanno prestato le prime cure e condotto l’anziano presso l’ospedale di Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’accaduto. L’uomo, secondo quanto riportato da altri media, rimarrebbe in prognosi riservata, le sue condizioni sarebbero serie.