L’HC Fondi non sfigura, ma a Conversano cade nel finale 32-27

L’HC Banca Popolare di Fondi, all’esordio stagionale in Serie A Beretta, esce dal Pala San Giacomo di Conversano a testa altissima, con un’ottima dose di complimenti, ma purtroppo senza punti all’attivo. La giovane formazione fondana, arrivata in terra pugliese senza capitan D’Ettorre, Zizzo, l’infortunato dell’ultima ora Ciccolella e con Arena con una vistosa fasciatura in testa ed un Vulić a mezzo servizio, ha giocato alla pari contro una compagine esperta e costruita per puntare allo Scudetto.

Una gara che alla vigilia sembrava essere senza storia, i giovani rossoblu l’hanno tenuta in bilico sino al 50° quando, per via della stanchezza e del conseguente calo di lucidità, dovevano arrendersi agli ottimi interventi dell’estremo difensore Di Giandomenico e alle fiammate di Nelson e Radovcic.

Ad inizio gara i padroni di casa partivano molto forte e, nel giro di 5’, si portavano sul 5-1. I ragazzi di mister De Santis, però, non si disunivano e continuavano a giocare la loro pallamano: trascinati da Voliuvach e Vulić, quest’ultimo sceso in campo solo a causa dell’infortunio dell’ultima ora di Ciccolella, i fondani recuperavano e si portavano sul -1 (8-7 al 15°). Dopo il time out chiamato da coach Tarafino, i pugliesi stringevano le maglie in difesa e riuscivano ad allungare sino al +4 ma, ancora una volta, Cascone e compagni non mollavano, recuperavano il gap e riuscivano a chiudere la prima frazione di gioco sul -1 (15-14).

Una volta rientrati in campo, la gara proseguiva punto a punto e, con la rete di Zanghirati al 5’, addirittura gli ospiti si portavano sul +1. Giannoccaro e compagni, tuttavia, tiravano fuori gli artigli e, con tutta l’esperienza a disposizione, riuscivano a ribaltare prontamente il risultato. Ma un’HC Banca Popolare di Fondi mai doma, con le grandi giocate di squadra, si riportava sul -1 (25-24 al 19°). A quel punto, un mix tra stanchezza, lucidità ed inesperienza, i fondani non riuscivano a sfruttare la doppia superiorità numerica; i biancoverdi tenevano botta e piazzavano un fondamentale parziale di 6-0 e vincevano, di fatto, la partita. L’incontro si concludeva con la rete di Cascone che, di fatto, fissava il risultato sul definitivo 32-27. Soddisfatto a fine gara, nonostante la sconfitta, il tecnico rossoblu Giacinto De Santis: “Abbiamo disputato una grande partita per le condizioni in cui siamo arrivati, praticamente senza amichevoli e senza allenamenti con la squadra al completo. Sono orgoglioso di come i ragazzi hanno interpretato la gara ma errori in doppia superiorità e con l’inerzia della gara a nostro favore non si devono fare altrimenti avremmo potuto assistere ad un altro finale. C’è margine di crescita e aver giocato alla pari per 45/50 con una squadra costruita per lottare per il titolo ci da tanta fiducia per lavorar ancor di più”.

Dopo la domenica di riposo, D’Ettorre e compagni torneranno in campo nella giornata di lunedì per prepara l’esordio casalingo contro un’altra corazzata della Serie A Beretta: il Bozen di Mario Sporcic.

CONVERSANO – HC BANCA POPOLARE DI FONDI 32-27 (15-14 P.T.)

CONVERSANO : Bucco, Carso, Degiorgio 3, Di Caro, Di Giandomenico, Pellegrino, Giannoccaro 1, Hamzic 1, Lupo 7, Marangelli, Nelson 9, Radovcic 5, Rossetto 5, Rosso 1, Sciorsci, Carone. All. Alessandro Tarafino; 2° All. Giuseppe Fanelli.

HC BANCA POPOLARE DI FONDI : Arena 3, Cascone 1, D’Benedetto 3, Macera, Miceli, Morreale, Pennacchio 1, Ponticella 4, Rotunno, Voliuvach, Vulić 11, Zanghirati 4. All. Giacinto De Santis; 2° All. Valerio Pinto.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.