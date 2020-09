Latina Scalo e le scuole senza sfalcio, la denuncia di Ialongo (FdI)

Il consigliere comunale Ialongo di Fratelli d’Italia interviene in merito alla mancanza della cura del verde pubblico nei pressi delle scuole di Latina. Lo fa con tanto di documentazione fotografica allegata.

“La manutenzione del verde presso le scuole di Latina scalo lascia davvero a desiderare. Molti famiglie segnalano che, alla vigilia della ripresa ufficiale delle lezioni, i giardini di pertinenza scolastica versano in un preoccupante stato d’abbandono. Le foto dimostrano come sia necessario intervenire al più presto, soprattutto alla scuola primaria “Camillo Caetani” di via delle Scuole e a quella dell’infanzia “scalo ferroviario”, a piazzale dell’Ambrosia. Faccio appello al sindaco ed agli assessori competenti affinchè di intervenga al più presto. Si cerchi di partire con il piede giusto e far trovare ai bambini dei luoghi accoglienti e sicuri”.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Latina Giorgio Ialongo.