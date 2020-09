Formia, raffica di incendi a Santa Maria la Noce

Non solo il poderoso incendio avvenuto a Sperlonga. Domenica nel sud della provincia di Latina le fiamme hanno devastato anche le alture di Formia. Con la mano dei piromani che in questo caso pare essere palese.

In particolare, il fuoco ha interessato l’area collinare di Santa Maria la Noce. Per ore, ed a più riprese. In mattinata le fiamme erano divampate in due punti differenti, venendo placate solo intorno alle 19. Nella prima serata sono stati segnalati roghi in ulteriori due punti, portando le squadre antincendio ad armarsi daccapo di pompe e a tornare a ritroso.

Ad operare, i volontari della protezione civile facenti parte del Ver Sud pontino e i vigili del fuoco.