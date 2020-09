Fondi, domato incendio nei pressi di serre e ferrovia

Non accenna a placarsi, la sequela di incendi in provincia di Latina. A Fondi l’ultimo un ordine di tempo, divampato nella giornata di sabato e di grandi proporzioni, ha interessato l’area di via Ponte Perito, sfiorando alcune serre e la linea ferroviaria.

L’incedere del fronte del fuoco, che visto bruciare perlopiù sterpaglie, è stato stoppato dai volontari dei Falchi, portatisi sul posto con più squadre. Solo l’ennesimo intervento degli ultimi giorni, con i roghi che hanno interessato diverse aree montuose e di campagna.

