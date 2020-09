Scatti da podio, doppio successo per il fotografo Raffaele Livornese

Un nuovo importante risultato è stato raggiunto dal fotografo Raffaele Livornese, nato in Germania ma da una famiglia formiana che dopo il successo per lo scatto premiato nel mese di gennaio scorso a Düsseldorf.

Era stato premiato nella categoria naturalistica al Worldshootout 2019 ottenendo il secondo posto nell’ambito di un evento di importanza mondiale che lo aveva già visto sul podio in precedenza. Ed ora un nuovo eccezionale scatto ha portato il fotografo subacqueo ad ottenere un importante riconoscimento e cioè il secondo posto all’ Uwphotochallenge probabilmente il più importante concorso asiatico nella fotografia subacquea. Livornese ha partecipato nella categoria grandangolo con un Marlin striato a caccia di sarde una foto scattata nell’Oceano Pacifico al largo della costa della Baja California.

Inoltre, il fotografo formiano si è classificato terzo sempre nella categoria grandangolo allo Scubadiving Through your lens uno dei maggiori concorsi fotografici subacquei degli Stati Uniti, una competizione giunta alla 16esima edizione che quest’anno ha contato ben 2500 scatti in gara. Premiata la foto con i 2 leoni marini sopra il banco di sarde, scattata a Los Islotes, nei pressi di La Paz in Baja California, Messico.