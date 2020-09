Non osserva gli obblighi, denunciato dai Carabinieri

Ieri, nel corso della tarda mattinata, a Minturno i militari della locale stazione Carabinieri hanno denunciato un 37 enne ritenuto responsabile del reato di inosservanza degli obblighi di p.s. ai quali era stato sottoposto dal gip presso il tribunale di Cassino.

In particolare l’uomo, avendo trascorso un periodo agli arresti domiciliari per il reato di estorsione in danno dei genitori adottivi , aveva successivamente più volte violato l’obbligo impostogli dall’autorità di presentarsi alla polizia giudiziaria .