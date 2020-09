Marito e moglie minacciati di morte con un fucile

Si sono trovati davanti un uomo con un fucile puntato. Davvero tanta paura per una donna e un uomo di Pontinia minacciati di morte da un 59enne. E’ quanto accaduto giovedì scorso, da capire il motivo del gesto. Nella giornata di ieri i militari della stazione di Pontinia , unitamente a quelli di Latina Borgo Grappa, a seguito richiesta d’intervento da parte di una 50enne di Pontinia, hanno denunciato per i reati di “minacce” un 59enne del luogo.

Come già accennato la richiedente riferiva che, in data 3 settembre u.s., veniva minacciata di morte unitamente al proprio marito da parte del 59enne mentre quest’ultimo brandiva un fucile. A seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dello stesso, i militari rinvenivano nr. 3 fucili, una carabina ad aria compressa di libera vendita e nr. 7 cartucce cal. 35, tutte riconducibili al figlio 27enne che veniva quindi deferito per il solo reato di “omessa custodia di armi”.