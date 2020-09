Castelforte, i lavori all’impianto sportivo di Suio

“Inizieranno a breve i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto sportivo comunale in località Suio Alto. I lavori saranno realizzati grazie ad un contributo specifico ottenuto dal Ministero dell’Interno.

“Sono molto soddisfatto –esordisce il Sindaco Giancarlo Cardillo- della possibilità di realizzare questo intervento che ci permette di eseguire una serie di lavori molto importanti per mettere in sicurezza e adeguare il campo comunale esistente a Suio Alto. Queste sono le cose belle che questa Amministrazione Comunale è orgogliosa di poter realizzare a servizio dei nostri cittadini e, in questo caso, dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Siamo di fronte a fatti che zittiscono ogni scomposta reazione dei soliti denigratori della nostra gestione. Con questo intervento, i cui lavori inizieranno a breve, riusciremo a completare la sistemazione di tutti i nostri impianti sportivi. A breve, infatti, saranno avviati anche i lavori del campo comunale del centro capoluogo e quelli dell’area polisportiva di Suio Forma”.

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Area Pianificazione e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di 50mila euro.

“La sistemazione del campo di Suio Alto –dice il consigliere comunale Simone Mignano- era atteso da tempo. I ragazzi della nostra frazione avevano necessità di uno spazio sicuro e adeguato sul quale poter giocare e vivere l’attività sportiva. Sono molto contento di questa attenzione che la nostra maggioranza ha voluto porre per Suio e per i cittadini che qui abitano”.

Mai come in questo periodo il Comune di Castelforte sta ponendo attenzione alle strutture sportive sempre più convinto che lo sport rappresenta per tutti una possibilità importante sia per imparare le regole e il sacrificio, sia per mantenere il fisico in perfetta efficienza. Inoltre praticare lo sport è uno dei modi più importanti per socializzare e costruire comunità.

“Questa convinzione –dice il delegato allo sport Vincenzo Gagliardi- è da sempre nei pensieri della nostra Amministrazione Comunale. Praticare sport è un’esigenza per tutti e a tutte l’età e insieme ad una corretta alimentazione è la base per avere una buona condizione di salute e di benessere. Convinti di questo –prosegue Gagliardi- in questi anni ci siamo impegnati a trovare le necessarie fonti di finanziamento che finalmente abbiamo avuto e che ci consentono di ottimizzare tutte le strutture esistenti”.