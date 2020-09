NOTIZIA FLASH- Incidente in centro a Sabaudia. Un 22enne romano è stato investito in via Cesare battisti da un’auto che aveva appena svoltato da Corso Vittorio Emanuele III. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo sembra in condizioni non gravi presso l’ospedale Alfredo Fiorini di Terracina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sabaudia per i rilievi.