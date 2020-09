Presto i lavori di sistemazione di via Salso nel quartiere di Penitro

A partire da mercoledì 9 settembre, si darà inizio ai lavori di sistemazione di via Salso nel quartiere di Penitro. I lavori previsti nel primo stralcio funzionale, per un importo di 200.000 euro, hanno come obiettivo la messa in sicurezza del tratto stradale con la sistemazione dell’alveo torrentizio presente lungo il bordo con opere di risezionamento dello stesso canale e la realizzazione di muri di sponda, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque piovane nelle portate di piena.

Un guard-rail sarà posto a protezione della sede stradale. Pertanto, la via Salso sarà interrotta per circa 90 giorni nel tratto di strada compreso tra via Vado Ceraso e via dei Mirtilli. I cittadini potranno utilizzare strade alternative di accesso all’abitato di Penitro percorrendo via delle Acquarole, via delle Mimose e via dei Frassini.