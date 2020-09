Incidente in scooter, muore dopo giorni di agonia

E’ venuto a mancare la scorsa notte, dopo giorni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti, il 54enne Giuseppe Zaccariello, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Latina lo scorso 27 agosto.

Il sinistro rivelatosi fatale si è verificato a Borgo Podgora, mentre Zaccariello, militare in servizio presso la 4° Brigata telecomunicazioni e sistemi per la difesa, procedeva lungo via Acque Alte e si apprestava a tornare a casa in sella al suo maxi-scooter, salvo scontratosi violentemente con un’auto.

L’uomo, residente proprio a Borgo Podgora, lascia moglie e due figlie. Le indagini sullo schianto sono portate avanti dalla Polizia locale del capoluogo.