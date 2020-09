In giro con 11 dosi di eroina, denunciato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri a Fondi i Carabinieri della locale tenenza, a conclusione di servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti hanno denunciato un 33 enne dell’India, senza fissa dimora. In particolare il prevenuto veniva trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di undici dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina dal peso complessivo quattro grammi, e della somma di euro 20,00 ed un bilancino di precisione. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.