Sorpreso con 120 grammi tra hashish e marijuana, arrestato

Nella giornata di lunedì, ad Aprilia, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne del posto.

Nel corso di una perquisizione personale e quindi domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 110 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. Espletate le formalità di rito, in attesa del rito direttissimo è stato posto posto in stato di arresto presso la propria abitazione.