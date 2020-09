Sabato 5 settembre: “Gianola al tempo del Covid19, Marzo-Maggio 2020”

Sabato 5 settembre, ore 19.45, presso la Tenda dell’Incontro a Gianola. Presenta il libro il prof. Pasquale Scipione, modera la Dott.ssa Antonia De Francesco.

Un progetto nato nel vortice del lockdown, quando l’Italia intera si è trovata nel volgere di pochi giorni ad essere blindata contro un nemico subdolo ed invisibile. Un percorso di riflessione sulle proprie esperienze e sulle proprie emozioni da affidare alla scrittura, per condividere con i lettori il racconto del proprio vissuto e per consegnare alla storia, con un pizzico di sana presunzione, una testimonianza di ciò che è accaduto. 19 persone, legate al territorio di Gianola, ognuna col proprio bagaglio di vita, con la propria esperienza lavorativa e col proprio modo personale di vivere e affrontare l’emergenza sanitaria.

“Gianola al tempo del COVID-19, Marzo-Maggio 2020” è questo ma anche altro. Un unicum per la pluralità di persone e di punti di vista, che a volte procedono in parallelo, a volte avanzano in direzioni diverse, a volte infine convergono spontaneamente su uno o più aspetti, senza una reciproca interdipendenza. Persone che si sono incontrate di nuovo dopo molto tempo o si sono addirittura conosciute con l’occasione e che si sono ritrovate a costruire relazioni significative, seppur a distanza, mentre l’Italia sperimentava il distanziamento sociale.

Un’esperienza di scrittura in cui il singolo autore, pur consapevole del rischio che si annida, minaccioso, dietro l’angolo, non si abbandona mai a espressioni di biasimo nei confronti di Dio, potenziale responsabile di aver lasciato a se stesso l’uomo, ma trova le energie per ricostruire legami, condividere emozioni, stabilire relazioni, ripristinando le dinamiche sociali, anche via social, che il nemico silenzioso e subdolo aveva messo in discussione.

Quali novelli personaggi di un Decameron del 3° millennio, i 19 protagonisti hanno cercato di ricostruire ciò che il Virus aveva seriamente minacciato.

E ti aspettano, sabato 5 settembre, alle ore 19.45, presso la Tenda dell’Incontro a Gianola, per condividere la propria esperienza e l’inizio della diffusione della versione cartacea.