Pallamano A1, sabato si parte: i rossoblù fondani verso Conversano

Tutto pronto per la ripartenza del campionato di pallamano massima serie maschile.

Un campionato strano quello che si appresta ad iniziare sabato 5 settembre, consecutivo a quello stoppato per l’emergenza Covid e che ripartirà – almeno per il momento – a porte chiuse sempre per l’emergenza sanitaria.

Purtroppo per il territorio pontino, le compagini sportive che militano nella massima serie italiana, quest’anno non saranno due ai nastri di partenza ma solo una: quella dell’HC Fondi, dopo l’addio del Gaeta.

I fondani, con una squadra per gran parte rivisitata, sono pronti a iniziare il campionato sabato, con il match esterno contro la forte compagine del Conversano. Per la prima gara casalinga bisognerà attendere la settimana successiva. Attesa per vedere all’opera la nuova HC Fondi.