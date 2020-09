Investito da un’auto in centro, trasportato al pronto soccorso

Incidente in centro, nella mattinata di giovedì, a Sabaudia. Un uomo è stato investito in via Carlo Alberto, all’altezza dell’incrocio di via Duca della Vittoria. Secondo le prime ricostruzioni il pedone, un vigile del fuoco, stava uscendo dalla sua macchina in sosta, quando è stato travolto da un’altra auto. Un impatto violento, che ha portato l’uomo al pronto soccorso.

Sul luogo del sinistro, scattato l’allarme, si sono portati i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale, i militari della guardia di finanza e i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri. I rilievi inerenti la dinamica dell’accaduto sono stati affidati agli uomini della Municipale.