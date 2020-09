Covid, tornano a casa madre e figlioletta risultate positive nei giorni scorsi

“Stanno tornando a casa la nostra piccola concittadina di 11 mesi e la mamma che erano state rilevate positive nei giorni scorsi”. Lo rende noto il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli. Che poi aggiorna i propri concittadini rispetto agli ultimi casi di contagio da Covid-19, resi noti in data odierna dall’Asl: “Oggi altri 4 positivi all’interno dello stesso nucleo familiare in cui era stato rivelato un contagio a fine agosto. Sono tutti a casa in isolamento domiciliare. A tutti loro un grande abbraccio con l’augurio che possano tornare alla vita normale nel più breve tempo possibile”. Infine, il primo cittadino coglie l’occasione per ribadire ai minturnesi le raccomandazioni del caso: “Sempre prudenza e responsabilità”.