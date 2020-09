“Grandi esportazioni agroalimentari, il problema sono gli immigrati” parola del candidato Stella

Il candidato al consiglio comunale di Fondi con Giulio Mastrobattista sindaco Gianni Stella spiega come tra i suoi primi punti del programma elettorale c’è la lotta al capolarato.

Stella spiega come “la provincia di Latina, è al primo posto in Lazio per quanto riguarda le esportazioni di prodotti agroalimentari e contribuisce da solo per il 5% del totale delle esportazioni agricole nazionali.“, ma, precisa Stella “a farla da padrone in territorio pontino sono gli extracomunitari“, il tutto per via di un “impiego massiccio dei nuovi schiavi indiani e bengalesi, che rappresentano una sterminata massa di braccianti privi di diritti ed a bassissimo costo”.

Gianni Stella