Giallo sulla Pontina, ritrovato con una ferita e varie fratture: le ipotesi

Indagini a tutto campo da parte degli inquirenti che cercano di capire cosa sia successo nella serata di domenica, prima che il giovane pontino 28enne venisse trovato a bordo strada dagli amici tra Latina e Sabaudia sulla Pontina con una ferita alla testa e varie fratture anche importanti.

Le indagini, al momento non escludono alcuna pista e – come riportano alcuni media provinciali quest’oggi – quella del possibile pestaggio inizia a sembrare quella più plausibile. Ma per ora rimangono mere ipotesi.

Per questo proseguono le indagini e si tentano di ricostruire gli spostamenti e i contatti serali del giovane.

Quel che è certo – come riportato da Latina Oggi – è che il 28enne è in situazioni gravi in rianimazione per tentare di accelerare la ripresa.